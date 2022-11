CDS, um partido sem líder nem candidatos

É um partido com vários candidatos possíveis, mas só um assumido, e com uma líder em funções, mas desaparecida depois do combate. Em comum, todos mantêm o silêncio em que mergulharam há semanas. Alguém quer — mesmo — liderar o CDS? Esta sexta-feira, durante a tomada de posse dos deputados no Parlamento, o próprio João Almeida (o primeiro dos ‘portistas’ a assumir que ponderava uma candidatura) acabou por falar mas para dizer que não é obrigatório o líder ser deputado: “Estou a discutir ideias, mas se serei eu ou outra pessoa, teremos de ver mais à frente. Nunca excluí a assunção de responsabilidades, mas não tem de ser a liderança. Temos tempo.” O que significa esta declaração ambígua, esse mesmo tempo o dirá. A perceção neste momento é de que o CDS fechou para obras.

O resultado catastrófico de 4,2% que recuperou o fantasma do grupo do táxi inaugurou uma nova fase no partido: seja do lado da direção ou dos putativos candidatos, o que se encontra é cautela e muito recato. O CDS está em época de calculismo e digestão dos resultados.

