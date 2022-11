Parlamento perde mil anos de experiência

São quase mil os anos de experiência parlamentar que separam o anterior do atual Parlamento, que ontem abriu as portas aos novos eleitos. Se somarmos o tempo acumulado passado na Assembleia da República pelos deputados que saem, chegamos a um total aproximado de 950 anos de veterania que desaparecem. Mas para quem valoriza a renovação, metade dos parlamentares (49%) são novos em São Bento.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)