UE: Costa em Praga para bloquear corte de 12% nos fundos europeus

Em contagem decrescente para o arranque do próximo quadro comunitário, a 1 de janeiro de 2021, o Governo português enfrenta negociações cada vez mais difíceis quanto aos milhões a receber da política de coesão da União Europeia (UE) para apoiar empresas, emprego, infraestruturas ou o ambiente, através do fundo europeu de desenvolvimento regional, do fundo social europeu ou do fundo de coesão.

Se em maio de 2018 a proposta da Comissão Europeia assustou o Governo ao propor um corte de 7% (menos €1600 milhões), a proposta que a presidência finlandesa da UE acaba de pôr em cima da mesa só adensou as preocupações. Ao que o Expresso apurou, esta nova proposta pode, no pior cenário, significar um corte entre 10% a 12% — um rombo de €2200 a €2800 milhões no orçamento do Portugal 2030.

