Rio critica data do debate do programa do Governo no Parlamento: uma “hipocrisia que desprestigia”

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou esta sexta-feira o calendário da discussão do programa do Governo que só dá "dois dias úteis aos deputados" para o lerem, considerando uma "hipocrisia que desprestigia" o parlamento e impede um debate sério.

A conferência de líderes parlamentares decidiu hoje que o programa do Governo, que toma posse no sábado de manhã, vai ser debatido na Assembleia da República na próxima semana, dias 30 e 31 de outubro, uma data que não teve o apoio de todas as bancadas, dado que o PSD pôs objeções por "o tempo ser curto".

Numa publicação na rede social Twitter já depois de ser conhecida esta decisão, Rui Rio foi crítico. "No plenário ecoam palavras sobre a valorização do parlamento. Uma hora depois decidem dar só dois dias úteis aos deputados para lerem o programa do governo que vão debater. Não querem um debate sério, querem fazer de conta; cumprir calendário. É esta hipocrisia que desprestigia", condenou.

Já hoje à tarde, após a primeira reunião da bancada parlamentar social-democrata, o líder do PSD defendeu que o programa do Governo não deveria ser debatido a "mata-cavalos" para que os deputados tivessem tempo de o ler e preparar a discussão na Assembleia da República. Rui Rio transmitiu ainda aos jornalistas que não ficou marcada a data da eleição do próximo líder parlamentar, função que já assumiu querer exercer até ao próximo Congresso do partido, em fevereiro.

De acordo com o regulamento da bancada do PSD, essa eleição tem de ser convocada com um mínimo de oito dias de antecedência e Rui Rio gostaria de a fazer coincidir com um dia de trabalhos parlamentares - para os deputados não terem de ir de propósito ao parlamento - e, desejavelmente, com o primeiro dia de debate do programa do XXIII Governo Constitucional.

Inquirido então sobre o desejo que tinha sido manifestado pelo primeiro-ministro, António Costa, de que o debate do programa do Governo se realizasse já nos dias 30 e 31 de outubro - o que não permitiria que o PSD tivesse já a sua direção parlamentar eleita -, Rio questionou "qual é a pressa". "Eu penso que é suposto que os deputados tenham tempo para ler o programa, estudarem-no minimamente e depois vai a debate. Ou é fazer ali um número para parecer que estão a debater um programa que mal leram porque foi tudo a mata-cavalos?", atirou.

O texto do programa do Governo será entregue no parlamento no sábado à tarde, por via eletrónica, depois de ser aprovado em Conselho de Ministros, em Lisboa.