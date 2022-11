Antero Luís. O ex-espião conservador de esquerda que chegou a secretário de Estado

O novo secretário de estado adjunto e da administração interna já chefiou os espiões, foi super-polícia e era mais recentemente juiz desembargador. Os mais próximos definem-no como um "conservador" nos métodos de trabalho e também na ideologia, embora com um ligeiro pendor à esquerda.

"Tem uma visão global das questões de segurança e defende que as competências das polícias não tenham grandes alterações", diz um magistrado que conheceu de perto o trabalho de Antero Luís à frente do SIS (2005 e 2011) e como secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) (2011 e 2014).

Ninguém está por isso à espera que Antero Luís vá revolucionar o MAI pois "não é um inovador da concepção do sistema", acrescenta a mesma fonte.

À frente do SIS, Antero Luís "abriu os canais de comunicação com as polícias" e teve um "mandato tranquilo". Já no SSI é criticado por não ter avançado com alterações legislativas significativas, mas elogiado por ter "conseguido alguma tranquilidade" num sector considerado muito delicado e propenso a conflitos.

Uma outra fonte que chegou a estar ligada ao SIS recorda que Antero Luís era "tecnicamente muito bom" e "um excelente organizador", tendo estado ligado, juntamente com Júlio Pereira (ex-número um do SIRP), à mudança de instalações dos gabinetes apertados da rua Alexandre Herculano para o Forte D. Carlos I, na Ameixoeira, onde se encontram atualmente os serviços de informações portugueses (SIS e SIED).

O ex-ministro da Administração Interna Rui Pereira é taxativo: "Antero Luís é um homem bem preparado na área da Administração Interna. Foi Diretor Geral do SIS com Júlio Pereira no SIRP e Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, por proposta minha (sucedendo a Mário Mendes, que também fora indicado por mim). Tem todas as condições para assegurar um excelente mandato."

Outras pessoas próximas do juiz nascido em Vinhais (Trás-os-Montes) lembram no entanto que para que o trabalho com Eduardo Cabrita corra bem "é necessário que haja bom relacionamento entre todos os membros da equipa" e lembra que Antero Luís "tem uma personalidade vincada e afirmativa".

Deixou “todo o serviço em dia”

Nos últimos quatro anos, Antero Luís foi juiz-desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa. O seu colega Orlando Nascimento naquele tribunal frisa que no seu mandato revelou "uma competência técnica acima da média e deixou todo o serviço todo em dia".

Há três anos, uma polémica. Antero Luís enviou para o Conselho Superior da Magistratura (CSM) uma queixa contra o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e os magistrados do Ministério Público (MP) titulares do inquérito dos ´vistos gold'.



De acordo com a imprensa, Antero Luís queixou-se da forma como o seu nome foi mencionado no processo, o que originou um processo aberto no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que acabou por ser foi arquivado. O MP gravou conversas telefónicas de Antero Luís com o principal arguido daquele processo, António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, tendo sido fotografado pelas vigilâncias da PJ num jantar com António Figueiredo e um dos arguidos chineses.

No ano seguinte, a revista "Visão " revelou que o Supremo chumbou pedido do Ministério Público para afastar juiz de um recurso do general 'Kangamba', militar angolano casado com uma sobrinha de José Eduardo dos Santos. O MP pediu então ao Supremo a recusa do desembargador Antero Luís, sorteado como relator num recurso interposto por Bento Kangamba. O MP atacou Antero Luís por causa dos contactos do magistrado com António Figueiredo no caso dos 'vistos gold'. Mas o STJ não deu razão aos procuradores.

Um dos processos mediáticos de Antero Luís na Relação foi o caso dos motards Hells Angels, acusados de associação criminosa e tentativa de homicídio ao líder da extrema-direita Mário Machado. O magistrado negou a liberdade a alguns dos principais arguidos do processo, mantendo a sua prisão preventiva.