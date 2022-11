Marques Mendes: Costa não tem “um Governo de combate”

O novo Governo apresentado esta terça-feira pelo primeiro-ministro "é um Governo velho, uma remodelação do anterior, só tem duas caras novas" – Ana Abrunhosa, na Coesão Territorial, e Ricardo Serrão Santos, no Mar – "e os ministros mais desgastados mantêm-se", nomeadamente nas pastas da Saúde (Marta Temido) e da Educação (Tiago Brandão Rodrigues).

Foi assim que Luís Marques Mendes, comentador da SIC, caracterizou no "Jornal da Noite" deste domingo, na SIC, a equipa de 19 ministros do novo Executivo, argumentando que "depois de uma vitória pífia do PS nas legislativas, António Costa precisava de um Governo de combate, reforçado, renovado".

Por outro lado, acrescentou, "há ministros a mais, o que faz com que o Governo perca coesão e eficácia". E na sua composição "há mais PS e menos sociedade civil, não surgindo ninguém da área das empresas". Em suma, "é o primeiro erro político de António Costa depois das eleições e a sensação transmitida é de que se trata de um Governo de transição para daqui a dois anos, não de um Executivo a sério, o que desautoriza os seus ministros".

Alexandra Leitão também fica com a área das autarquias locais

Marques Mendes destaca, no entanto, aspetos positivos do segundo Governo de Costa. "É quase paritário, porque há oito mulheres entre 19 ministros, e tem ministras competentes" como Ana Mendes Godinho no Trabalho e Segurança Social, Ana Abrunhosa – "uma independente" – na Coesão Territorial e Alexandra Leitão na Administração Pública e Modernização Administrativa, "que vai ter também a área das Autarquias Locais e Descentralização, até agora no Ministério da Administração Interna", revelou "em primeira mão" o comentador da SIC.

Quanto à nova hierarquia da equipa de Costa, com quatro ministros de Estado, a aparente despromoção de Mário Centeno para número quatro do Executivo e a subida a número dois de Pedro Siza Vieira, Marques Mendes não tem dúvidas: "As hierarquias e os títulos não servem rigorosamente para nada e já vi noutros governos ministros aparentemente com menos poder mas que acabaram por ser mais influentes". Ou seja, "Siza Vieira não tem perfil de político, não eé o verdadeiro número dois, é apenas amigo do primeiro-ministro, e Mário Centeno vai continuar a mandar no Governo".