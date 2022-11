Gaguez de Joacine deverá ter tolerância

Quando, há quatro anos, surpreendeu e conseguiu entrar no Parlamento, rompendo uma estabilização do sistema tão forte que não era mexido desde a estreia do Bloco de Esquerda (1999), André Silva só via dificuldades. Quem o recebeu também. Afinal, pela primeira vez em 16 anos, era preciso dar resposta a uma série de questões em que ninguém tinha pensado desde a entrada de Luís Fazenda e Francisco Louçã: onde se sentaria o PAN? Quanto tempo teria para falar? Em que decisões teria direito a pronunciar-se? Mais: que salas e gabinetes teria direito a ocupar, graças ao seu estatuto de deputado único?

Multipliquem-se agora todas estas dúvidas pelos três novos partidos que entram na Assembleia da República, representados cada um por um único deputado (Livre, Chega e Iniciativa Liberal), e ainda por André Silva passar a ter a companhia de mais três deputados do PAN. Quer isto dizer que aquelas questões se repetem para todos estes casos. “Esta é uma realidade diferente. O que serve para uma legislatura não serve para a legislatura seguinte”, explica uma fonte parlamentar. Ou seja, as soluções encontradas para André Silva não serão necessariamente as que se aplicarão aos novos partidos — é verdade que todos eles são também representados por deputados únicos, mas é também verdade que a mudança é estrutural e não se resolve com soluções cirúrgicas. “É uma confusão”, resume um dos atuais líderes parlamentares.

