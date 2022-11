Santana Lopes: “Campanha para legislativas foi a última que fiz”

Pedro Santana Lopes diz que quer cumprir o mandato de três anos para que foi eleito como líder do Aliança (faltam dois), mas após a pesada derrota de 6 de outubro em que, ao contrário do outros novos partidos, não conseguiu eleger nenhum deputado, diz que vai passar para trás do palco, porque “está na hora de renovar”. “Estes são tempos de coruja”, diz Santana ao Expresso. Com uma certeza: não voltará a candidatar-se em eleições legislativas.

“Campanha para legislativas foi a última que fiz”, afirma, mas com um aviso para os que (pela enésima vez) o dão como morto: “Nisto sou soarista, continuo sempre no ativo.” Para já, só não sabe é como. Mas não tenciona reformar-se da política e admite que, mais à frente, outros voos voltem a motivá-lo para o combate. Autárquicas? “Não sei”, diz ao Expresso. “Não sei se me candidato ao FMI ou à Junta de Freguesia de Alguidares de Baixo.”

