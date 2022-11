Pinto Luz posiciona-se como a terceira via do PSD

Miguel Pinto Luz oficializou finalmente a sua candidatura e entrou numa corrida que agora se vai fazer a três. No seu manifesto eleitoral, a que o Expresso teve acesso, o vice-presidente da Câmara de Cascais coloca-se entre Rui Rio e Luís Montenegro, defendendo uma espécie de terceira via: “O PSD será sempre social-democrata. Mas rejeitamos a social-democracia imobilista do passado que se fecha perante as mutações ocorridas na nossa sociedade.”

No documento, que será disponibilizado no site da candidatura, Pinto Luz reconhece que o partido atravessa uma crise. Durante e depois do período de intervenção da troika, diz, o PSD deixou de falar para os profissionais liberais, para os que não dependem do Estado, sobre o elevador social, e tem sido incapaz de “ler a realidade e de traduzir as mudanças socio­lógicas ocorridas no país”. “O PSD tem de ter uma nova agenda política assente nos valores basilares da social-democracia contemporânea.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).