Rio na corrida pelo PSD, suspende diálogo com PS

Não há conversas com o PS até às eleições diretas. Rui Rio vai levar para o Parlamento o mesmo registo que usou nos debates com António Costa durante os 15 dias de campanha eleitoral, procurando reforçar o capital político que acredita ter conquistado nos meses de setembro e de outubro. O grande objetivo é não deixar apagar a imagem de um líder de oposição mais assertivo — contrastando com o que foi durante todo o ano de 2018 — e retirar a Luís Montenegro o principal fio condutor de discurso.

E isso aplica-se às negociações para o Orçamento do Estado. Pelo menos, é essa tese que corre no núcleo duro de Rui Rio. “Seria um erro político entrar numa lógica de mercearia, a trocar propostas com o PS. O presidente do partido sempre disse que está disponível para negociar reformas estruturais. Ora, não é esse o tempo, nem nenhuma dessas questões se levanta neste Orçamento, que será sempre de continuidade”, explica ao Expresso um próximo de Rui Rio. Isto apesar de o ‘vice’ David Justino ter dito, em entrevista à Rádio Observador, que o PSD não pode rejeitar à partida documentos que não conhece.

