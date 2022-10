CDS: Sem ‘colinho’, Cristas dramatiza

Assunção Cristas está concentrada, agarrada ao telemóvel durante um raro momento de silêncio em campanha: é com recurso ao smartphone que aproveita para se pôr a par das notícias do dia ou manter-se informada, via grupos de Whats­App, sobre o andamento da campanha nos vários pontos do país. Passado uns momentos, descola os olhos do ecrã. Não tem mais tempo para estar sentada. Acabou-se a descontração diante da vista verde de Lamego: esta quinta-feira, saiu cedo do hotel em Viseu para uma feira e uma visita a caves de espumante, mas precisa de se fazer à estrada para chegar a Leiria e rematar o dia com uma entrevista à RTP. Ela sabe que, nesta altura, todos os bocadinhos contam.

É também por isso que toda esta campanha do CDS — “mais realista” — está a ser organizada na mesma lógica: perder pouco tempo, evitar esticões na estrada e, sempre que possível, libertar as bases dos tradicionais jantares-comício em que os fiéis agitam as bandeiras em frente à carne assada... e mandá-los para a rua. Lá fora, é onde precisam de estar, “no porta a porta”, a convencer indecisos, a telefonar “militantemente” a amigos e familiares, explica Cristas. Por isso, desta vez, só há três jantares: a próxima aposta forte é hoje, em Aveiro, e o encerramento de campanha acontece no Porto, na próxima quinta-feira. No primeiro, revela ao Expresso, contará com Luís Nobre Guedes; no segundo, com António Lobo Xavier (as presenças de António Pires de Lima e Paulo Portas também estão apalavradas, mas ainda não se sabe em que dia ou ações).

