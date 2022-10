Não se confirma a fragmentação da Assembleia Regional

As eleições com o maior número de forças concorrentes deverão ter como resultado... uma redução do número de partidos representados na Assembleia Legislativa Regional.

Dezassete partidos e coligações apresentaram-se ao sufrágio, o que representou um recorde de forças concorrentes. Ao longo de toda a campanha, a fragmentação do parlamento regional foi apontado como uma forte possibilidade, com os partidos tradicionais a temerem que essa polarização pudesse significar riscos acrescidos para a estabilidade e governação.

Afinal, mais pode ser menos - a Assembleia eleita em 2015 tinha sete partidos e coligações representados, a eleição de hoje pode significar a eleição de deputados de apenas quatro forças. Uma redução que terá a ver com a forte bipolarização que o PS conseguiu forçar, graças à candidatura de Paulo Cafôfo.