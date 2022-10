Eleições na Madeira: 40,79% dos eleitores votaram até às 16:00 (uma subida face há quatro anos)

A afluência dos eleitores às urnas nas eleições legislativas regionais da Madeira era de 40,79% até às 16:00, de acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Nas eleições de 2015 - em que os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta -, a taxa de participação foi, à mesma hora, de 37,48%.

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), João Tiago Machado, confirmou à Lusa que as eleições estão a decorrer com normalidade, com registo de algumas queixas de cidadãos, sobretudo relacionadas com propaganda eleitoral.

Mais de 257 mil eleitores podem votar hoje nas eleições da Madeira, das quais sairão uma nova composição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma e o novo Governo Regional.