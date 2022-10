Sondagem. Afinal, a maioria absoluta é boa ou má?

Metade dos inquiridos (49%) da sondagem ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC considera que o Governo de António Costa teria sido igual ou melhor se o PS tivesse, em 2015, alcançado a maioria absoluta. Os acordos da 'geringonça' parecem não ter influência na percepção dos inquiridos sobre a atuação do Governo na legislatura que agora termina e até há 9% de respostas que acham que teria sido “melhor” o desempenho de um Executivo socialista com maioria absoluta do PS no Parlamento.

