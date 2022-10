Marcelo analisou maioria do PS. Quanto mais esquerda, mais ele acha que faz falta

Pela primeira vez, de forma clara, Marcelo Rebelo de Sousa analisou com o seu staff em Belém a hipótese de o PS ter uma maioria absoluta nas legislativas de outubro. Até aqui, o Presidente da República mostrou-se sempre convicto de que António Costa não chegava lá mas, perante as sucessivas sondagens que mostram os socialistas perto da meta, Marcelo Rebelo de Sousa atualizou os seus cenários. Passou a considerar o desfecho das eleições “imprevisível” no que toca à dúvida ‘maioria absoluta, sim ou não’. E embora considere que ela é “improvável”, analisou o cenário em reunião com vários assessores, na quarta-feira, no Palácio de Belém, para concluir que, num caso ou noutro, o papel do Presidente na próxima legislatura será “fundamental”. E mais exigente.

