Eleições na Madeira: Albuquerque ou Cafôfo, PSD ou PS. Quem será o vencedor?

As eleições legislativas da Madeira, a decorrer este domingo, vão contar com 260 a 270 mesas de voto e numa delas, no Funchal, votam os candidatos do PSD e do PS, Miguel Albuquerque (atual presidente do Governo Regional) e Paulo Cafôfo (ex-autarca do Funchal).

Mais de 257 mil eleitores são chamados hoje a votar nas eleições legislativas da Madeira, das quais sairão uma nova composição da Assembleia Legislativa e o novo Governo Regional.

As eleições regionais legislativas da Madeira contam com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta -- com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.

A grande incógnita para o sufrágio de hoje é perceber se a Madeira continuará de laranja ou se pela primeira vez na democracia o poder passa para o PS. Sondagens publicadas durante a campanha indicavam que nenhum dos partidos deveria conseguir a maioria absoluta sozinho.

Em 2015, nas anteriores eleições, o histórico líder regional Alberto João Jardim (PSD) passou o testemunho a Miguel Albuquerque, mantendo-se a governação social-democrata no arquipélago iniciada em 1976, nas primeiras eleições livres.

Hoje, também, arranca oficialmente a campanha eleitoral para as legislativas nacionais de 06 de outubro, que se prolonga por duas semanas até dia 04 de outubro, com os líderes partidários com iniciativas de norte a sul do país.