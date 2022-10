Caso das golas: PSD quer Costa em lume brando

Um trunfo caído dos céus, mas para ser usado com parcimónia: Rui Rio não vai capitalizar politicamente o caso das golas inflamáveis. Foi isso mesmo que garantiu na CMTV: “Não vou comentar [o caso] justamente pelo clima em que estamos de campanha eleitoral. Não me quero aproveitar disso. Os portugueses fazem o julgamento que entenderem”, disse. Mas essa é a leitura benévola. No núcleo duro do líder social-democrata fazem-se contas ao potencial destrutivo que um caso como este pode ter na campanha socialista, quando estamos a duas semanas das eleições legislativas. A ideia, no entanto, é deixar António Costa com a batata quente e cultivar a imagem de Rio como um líder que não recorre a 'casos' para se afirmar. É um dois em um.

