As seis estratégias de campanha: polarizar ou não (e quem quer salvar a pele)

Não deveria ter sido assim — no debate de segunda-feira com Rui Rio, António Costa foi menos acutilante do que devia, conforme admitiu o próprio em conversas privadas. Faltou estamina e ficaram argumentos por usar, tanto para desmontar a “vacuidade” das bandeiras de Rio, quase sempre sem ideias definidas, como para demonstrar a “inconsistência” das propostas concretas do PSD. No debate das rádios a seis Costa já corrigiu, mostrando-se mais assertivo em relação a Rio — por exemplo, quando falou das suas ideias sobre a reforma do sistema político como “conversa de café”.

Carolina Reis, Filipe Santos Costa, Mariana Lima Cunha, Miguel Santos Carrapatoso, Paulo Paixão e Rosa Pedroso Lima

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).