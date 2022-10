Rio volta a defender a redução de impostos e quer reintroduzir a avaliação dos professores

Rui Rio voltou a defender esta manhã uma “redução substancial de impostos, face ao que é possível fazer”, caso venha a ser eleito primeiro-ministro. Numa entrevista dada à Renascença, o líder do PSD disse querer utilizar 25% da margem orçamental para reduzir a carga tributária sobre os contribuintes.

“Não estou a dizer que, sendo primeiro-ministro, amanhã os portugueses vão pagar muito menos impostos. O que estou a dizer é que, se eu for primeiro-ministro, durante os quatro anos da legislatura, os portugueses vão pagando menos impostos, que é exatamente o contrário do que vem acontecendo em Portugal há anos e anos e anos”, afirmou.

Chamando a atenção para o défice estrutural do Orçamento e para o défice do saldo externo, Rio disse que é falsa a ideia que o Governo quer passar falando num bom momento financeiro para o país. “O saldo externo, que é importantíssimo, tem-se agravado fortemente. Foi isso que obrigou a vir a troika”, sublinhou, para acrescentar também: “Uma coisa é não levar à bancarrota e fazer uma gestão minimamente decente das finanças públicas, outra coisa é ter as finanças públicas saudáveis”.

No plano da Educação, o líder social-democrata defendeu a reintrodução de exames nos ensinos básico e secundário, como forma de combater o facilitismo e “a incapacidade de avaliar verdadeiramente o estado em que os alunos estão em função da escola onde andam”.

Apesar de reconhecer a dificuldade de aceitação da medida entre a classe, Rio é também apologista da reintrodução da avaliação dos professores.

Num regresso às afirmações sobre jornalistas e violação do segredo de justiça, tema que gerou polémica após o debate realizado esta semana na rádio, Rui Rio mostrou-se contrariado.

“O que é que acontece nos debates na rádio e na televisão? Dizem o que a pessoa disse, e depois entra toda a gente a comentar isso, que não foi o que eu disse. Depois entra-se numa histeria coletiva e o comentário funciona como desinformação”, afirmou, para depois esclarecer que o que está em causa é “o cumprimento da lei”.

“Há uma lei, que é a lei de segredo de Justiça, que diz que a matéria que está em segredo de Justiça não se pode saber. E quem der a conhecer comete um crime”, recordou, diferenciando a origem da divulgação.

“Uma coisa é conseguir-se saber quem, dentro do Ministério Público ou dentro da Polícia Judiciária ou dos advogados, passou cá para fora o que não devia passar. Mas aqueles que passaram o que não deviam passar passaram a um ou a dois. A publicação da notícia é que dá a conhecer a 10 milhões”, frisou, insistindo que este é um princípio do estado de direito e que “as pessoas têm direito ao seu bom nome”.

Mas Rio foi mais preciso, considerando que o jornalista “é o menos responsável nesta hierarquia”. Acima dele, como responsáveis pela publicação das notícias, estão as empresas de comunicação social, disse.