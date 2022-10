Incompatibilidades familiares. Costa só fala do parecer da PGR esta sexta-feira

“Amanhã falamos sobre esse assunto”, disse António Costa, esta quinta-feira à noite, a propósito do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da Republica (PGR) sobre as incompatibilidades entre governantes e familiares que mantenham negócios com o Estado.

As poucas declarações de Costa sobre o assunto foram proferidas à chegada a um comício do PS, no Mercado de Leiria, para onde os socialistas marcaram uma espécie de pré-arranque da amanhã eleitoral.

“Estamos a ler, a apreciar, depois falamos sobre isso”, explicou o líder socialista, perante a insistência da comunicação social.

De acordo com fontes governamentais, o parecer do Conselho Consultivo da PGR, elaborado a pedido do Executivo, é longo e denso, pelo que precisa de análise cuidada.

Esta sexta-feira António Costa passa o dia nos Açores, na Ilha Terceira e em São Miguel, em campanha como secretário-geral do PS.