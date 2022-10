A confissão de Sampaio: acha “divertidíssimo” este tempo em que “são todos sociais-democratas”

Quando António Costa telefonou “ao Jorge” para lhe propor uma homenagem do PS no dia dos 80 anos do antigo secretário-geral socialista e Presidente da República, Sampaio respondeu “ao Costa” que concordava, se o evento fosse no Largo do Rato, na sede nacional do PS. Assim foi, esta quarta-feira, ao fim do dia, com a luz do lusco-fusco a banhar os jardins do antigo Palácio Praia.

Sampaio voltou à sede do partido que liderou entre 1989 e 1991, sucedendo a Vítor Constâncio, em clima de grande intriga, e sendo afastado da liderança por António Guterres, numa luta interna que deixou marcas por muitos anos. Talvez por isso, na hora de voltar, e apesar de ter enfrentado escadas de que já não se lembrava, Sampaio confessou que se sentia bem ali, mas sinalizou que não esqueceu o que sofreu e as conspirações do passado.

“Sinto que aqui não tenho de justificar nada, que me perdoam as faltas, e que nós temos a capacidade, que não devemos em caso nenhum alienar, de ser uma entidade plural, onde o espaço ideológico é vasto, onde a construção tem de ser permanente, a abertura ao porvir é permanente e onde o espírito está aberto para o que deve ser a discussão viva, a discordância, mas que não é obviamente a conspiração. Foi por isso que eu escolhi o Rato”, explicou às dezenas que enchiam os jardins onde o melómano Sampaio até teve direito a quarteto de cordas ao vivo.

O “ex-quase-tudo” desassossegado

Passadas essas conspirações e zangas (agora há outras, mas já não envolvem sampaístas nem guterristas), a família socialista juntou-se, numa plateia onde se via gente dos vários ismos que fizeram a história do PS, ex-ministros e atuais governantes, históricos como Manuel Alegre e líderes em potência como Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina. Até Guterres, o homem que apeou Sampaio da liderança socialista, enviou uma mensagem para se juntar à “ultra-merecida homenagem” ao ex-chefe do Estado.

António Costa, que no tempo das conspirações a favor e contra Sampaio era um dos mais promissores quadros jovens do sampaísmo, fez as honras da casa e homenageou o “homem tranquilo, fleumático, britânico, [que] foi sempre capaz de fazer ruturas”. E elogiou o espírito desassossegado do “caro Jorge”, que, “depois de já ser ex-quase-tudo, continua a ser um militante em defesa dos Direitos do Homem, da Democracia e da Liberdade”, em vez de se limitar a “gozar tranquilamente a vida”.

O primeiro-ministro sublinhou que “a intranquilidade de Jorge Sampaio impôs-lhe a ação”, lembrando o papel do ex-Presidente da República na dinamização de uma rede internacional de apoio a jovens refugiados sírios, garantindo-lhes a possibilidade de continuarem a estudar apesar da guerra no seu país.

“Agora são todos sociais-democratas”

Sampaio reconheceu a “disponibilidade” para estar atento ao mundo e aberto às novidades, que são “imponderáveis e indispensáveis”. “Tudo está em aberto, essa é a grande complexidade dos nosso tempos: sabemos que está tudo em jogo ao mesmo tempo na política, na economia e no social”, alertou, defendendo que “com o contexto que está à nossa frente temos de descobrir novas formas de agir, mobilizar os que têm de ser mobilizados, no interesse pela coisa pública”.

Numa breve alusão à atualidade política, confessou que “adora” ver os debates na televisão, pois “isso despertou algum interesse por aquilo que está em jogo”. E não escondeu que considera “divertidíssimo” o exercício de rotulagem política, “fulano é aquilo, fulano é aqueloutro”. Mas ninguém nunca discutiu isso, aprofundou o que isso quer dizer, ninguém andou a medir, como agora andam todos a medir, são todos sociais-democratas, isso não se mede assim, mede-se com programas, sugestões, atenção ao futuro, propostas, estudo, muito estudo.”

Sampaio não explicitou, mas parecia evidente a alusão a Catarina Martins, que numa entrevista recente classificou como social-democrata o programa do BE. Mas ficou claro que continua bem atento à atualidade política.

Antes dos parabéns a você, e antes de cair a noite, Sampaio agradeceu aos convivas “a companhia neste ocaso da vida, que é um ocaso magnífico”.