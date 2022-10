Marques Mendes: PS não tem “maioria absoluta no papo” e deve usar Centeno para somar votos à direita

Faltam três semanas para as eleições e os resultados estão longe de estar decididos, mas o PS ainda tem um "trunfo" que pode usar na corrida até outubro, incluindo para conquistar votos à direita: a popularidade de Mário Centeno. A tese foi defendida por Luís Marques Mendes, este domingo, no seu habitual espaço de comentário na SIC.

Remetendo para a sondagem do ICS/ISCTE que Expresso e SIC divulgaram este fim de semana, e que mostra que Mário Centeno é até mais popular entre os eleitores de direita do que Rui Rio, Marques Mendes argumentou que o ministro das Finanças poderá ser usado na campanha para ajudar o PS a roubar votos ao PSD.

Tudo isto porque, defendeu o ex-líder do PSD, “a maioria absoluta não está no papo”. Uma ideia que quis provar adiantando alguns dados de uma sondagem a publicar esta segunda-feira pelo “Jornal de Notícias” e TSF, e que, segundo Marques Mendes, apontará para uma descida do PS e uma subida do PSD nas intenções de voto. Mais um motivo para tanto António Costa como Rui Rio precisarem de ganhar o debate em que se enfrentarão pela primeira vez, esta segunda-feira, frisou.

Nesta fase pré-eleitoral, Marques Mendes fez um diagnóstico do estado dos partidos: PSD e CDS estão “em coma” desde as europeias, BE “abaixo das expectativas”, PCP “em processo de esvaziamento”, PAN é uma “surpresa” apesar de mostrar “impreparação”. Avaliação positiva só para o PS, que diz estar “em alta”.

O comentador habitual da SIC aproveitou ainda para referir dois outros assuntos que marcaram a semana. Por um lado, para considerar a multa aplicada pela Autoridade da Concorrência aos bancos que combinaram preços e partilharam informação sensível uma “ótima decisão para os consumidores” e “desastrosa para os bancos, porque mina a sua credibilidade”.

Por outro, para se dizer “indignado” com a possibilidade de o juiz Rui Rangel, suspeito de crimes como tráfico de influências e recebimento indevido de vantagem, vir a julgar um recurso da Operação Marquês - um caso que, diz Marques Mendes, é “uma vergonha para a Justiça e um escândalo para a democracia”. E que devia ter levado os políticos a deixar de “fechar os olhos” e prometer “uma alteração cirúrgica à lei” para evitar novos casos destes.