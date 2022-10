Elisa é vista pelos eurodeputados como uma aliada contra cortes nos fundos

Elisa Ferreira tem no máximo três semanas para se preparar e passar no teste do Parlamento Europeu (PE). É uma casa que conhece e sabe que esta é a fase em que os eurodeputados mais poder têm para dificultar a vida à Comissão ou mesmo fazê-la cair. Não seria a primeira vez que um potencial comissário ficaria pelo caminho depois de ouvido no PE.

“Se ela é uma boa escolha, só podemos dizer depois da audição”, diz ao Expresso o eurodeputado Niklas Nienass. O alemão dos Verdes não lhe dá de borla o apoio, apesar de admitir que “é melhor do que o esperado” e que a comissão de Desenvolvimento Regional (REGI) “tem mais sorte do que outras”. O coordenador dos Verdes na REGI diz que há bons exemplos do “uso dos Fundos” em Portugal e espera que a comissária leve essa experiência para Bruxelas, ao passo que o colega dos liberais, o checo Ondrej Knotek, pede uma “simplificação das regras e de todo sistema de atribuição” de financiamento.