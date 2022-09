Bloco revive o passado e debate o presente no café Piolho: “Não é campanha, mas acompanha”, diz José Soeiro.

Duas décadas depois, as 'Conversas de Café' estão de volta ao icónico e centenário café portuense Piolho para debater o presente e pensar o futuro. A menos de um mês das legislativas de outubro, o Bloco de Esquerda retoma, assim, as tertúlias conduzidas então pelo seu mandatário, o poeta e jornalista Manuel António Pina, quando, em maio de 1999, Miguel Portas encabeçou a lista de candidatos do novo partido às eleições europeias.

A primeira das conversas temáticas no Piolho acontece esta terça-feira, pelas 21h30, sob o mote "A Geringonça: Balanço e Perspetivas", que contará com a participação de D. Januário Torgal Ferreira, Bispo emérito das Forças Armadas, Sara Barros Leitão, atriz e encenadora, e Daniel Oliveira, jornalista e colunista do Expresso.



Como recorda, em comunicado, José Soeiro, deputado e candidato nº 2 às legislativas pelo círculo do Porto, as 'Conversas de Café' surgiram para fugir ao modelo formatado dos “comícios e das sessões de esclarecimento”, tendo “o Miguel a ideia de recuperar a velha tradição das tertúlias e de abrir um espaço de discussão aberta e informal, à mesa do café, com pessoas cujos percursos, cruzando-se, não eram necessariamente coincidentes com os de quem promovia a conversa”.

O local escolhido foi o café Piolho, “que tantos e tantas – a começar pelo próprio Pina – tinham feito sua 'casa' na década de 1970, mas também depois disso, e onde pequenas e grandes conspirações políticas, encontros e debates tiveram lugar ao longo de décadas. O Miguel e o Pina eram os anfitriões. Ao ciclo de tertúlias chamaram 'Conversas de Café', o mote era uma nova esquerda à conversa”, refere ainda José Soeiro.



De acordo com o deputado, 20 anos depois o BE volta ao Piolho com o mesmo espírito, com memória mas sem nostalgia. “Move-nos não a saudade, mas a vontade de continuar a aprender e a confrontar pontos de vista em formato aberto”, garante o vice da lista liderada por Catarina Martins. O dia dos renovados encontros - “que não são fechados a militantes ou sequer sessões de apoio ao Bloco”, conforme diz Adriano Campos, diretor de campanha no distrito do Porto - será sempre à terça-feira, o último a 1 de outubro.

Quem conduz as conversas desta vez é o Pedro Lamares, ator e mandatário do Bloco no Porto em 2019. Na próxima semana, o mote será 'Visto de perto, ninguém é normal', um debate que abordará o direito à igualdade e às diferenças e que contará com as intervenções do escritor Afonso Cruz, da ativista e docente Joana Cottim e pelo sociólogo Luís Fernandes. A terceira tertúlia, já em período de campanha oficial, o centro do debate irá girar em torno da vida, morte e autodeterminação, indo de encontro à proposta do Bloco que defende a despenalização da morte assistida.

Na última conversa, entre as questões a abordar estarão os direitos humanos e proteção de refugiados, encontro que terá a participação da eurodeputada Marisa Matias. “Não é campanha, mas acompanha”, sustenta José Soeiro, a propósito das renascidas conversas no café que celebra 110 anos de vida e conhecido na cidade pelas suas tertúlias políticas, outrora clandestinas.