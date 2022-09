“Há condições para uma maioria absoluta?”. Conheça as respostas no “Expresso da Meia-Noite”

“Há condições para uma maioria absoluta” nas eleições legislativas de 6 de outubro? Este será o tema em debate no “Expresso da Meia-Noite” desta sexta-feira. Com moderação de Ricardo Costa, diretor da SIC, e de Bernardo Ferrão, subdiretor da estação de televisão, estarão em estúdio o politólogo António Costa Pinto, o diretor do “Observador” Miguel Pinheiro, a politóloga Conceição Pequito e Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC.