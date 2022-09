Costa na SIC: “Não me passou pela cabeça” atingir Sócrates

“Não condiciono os portugueses sobre a forma como devem votar. [Mas] tendo melhores ferramentas governaremos melhor”, disse o líder do PS, numa entrevista à SIC, na noite desta quarta-feira. E aproveitou para garantir que não queria atingir José Sócrates, quando disse (na TVI) que os portugueses não gostam de maiorias.“O que eu disse é que não gostam de maiorias, justa ou injustamente. É a percepção que tenho, de várias sondagens que vi.” E isso não é uma crítica a Sócrates? “Não me passou isso pela cabeça”, respondeu Costa.

Em meia hora de entrevista, o atual primeiro-ministro riscou a hipótese de uma solução futura com o Aliança de Santana Lopes (“está no extremo oposto” do espetro político, disse), afastou-se um pouco do PAN (“O PAN já disse que não tenciona ser parte de um Governo”), mas insistiu que Bloco e PCP não devem fazer parte de um governo, só de uma solução como a desta legislatura. “Um governo tem de ser uma entidade coesa. Nem PCP, nem BE, podiam adotar algumas das medidas que aprovámos [se estivessem no Conselho de Ministros]. E nenhum dos partidos evoluiu nos seus fundamentos políticos para mudarmos de posição sobre essa matéria.”

Pelo caminho, Costa puxou pelos sociais-democratas - “o PSD é o principal partido da oposição, terá sempre um papel fundamental, é a natural alternativa a um Governo do PS.” Mas fez questão de frisar que “uma solução de governo com o PSD não faz qualquer sentido, seria prejudicial para a democracia”. Mesmo a disposição para fazer acordos com o PSD em “reformas de regime”, como disse na TVI o líder social-democrata, só mostrou em teoria.