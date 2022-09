Rui Rio exclui apoio a Costa “só para ele poder governar”: Ou “consigo um acordo de ordem estrutural ou não estou cá a fazer nada”

A 6 de outubro, Rui Rio diz que vai avaliar os resultados eleitorais numa perspetiva de "custo-benefício": benefício "é conseguir prestar um serviço ao país e jogar com o apoio eleitoral que tiver para forçar reformas estruturais". "Se não conseguir o benefício, o custo é demasiado e isto é insuportável", afirmou o líder do PSD no programa "Uma Pergunta para Si" da TVI24, onde assumiu que só apoiará um Governo de António Costa se este, ganhando as eleições, aceitar negociar com ele um acordo "de ordem estrutural".

"Não tenho perfil para andar tipo queijo limiano. Qualquer acordo que possa haver (ganhe o PS ou o PSD as eleições) tem que ser de ordem estrutural" em áreas como a Segurança Social ou a Justiça, concretizou Rui Rio. E não limitado, como aconteceu com a 'geringonça' de esquerda, "a questões de gestão corrente".

Insistindo que a sua presença neste combate eleitoral tem um único pressuposto - "ajudar a pôr o país nos trilhos e a romper estrangulamentos" -, o líder social-democrata esclareceu que se perder as legislativas de 6 de outubro e o PS não tiver maioria absoluta, não contarão com ele só para aprovar Orçamentos. "Só para ele poder governar? Não é para isso que eu estou neste lugar", afirmou

Escorreito e coloquial no discurso, o líder do PSD conseguiu ser o entrevistado que até hoje mais avaliações positivas reuniu dos espectadores deste programa da TVI24 que já entrevistou António Costa e Catarina Martins. Uma folgada maioria deu-lhe nota positiva.

Sem dramatizar a situação económica ou o risco de uma crise internacional mais séria, Rui Rio acusou o primeiro-ministro de ter "gasto tudo o que tinha sem preparar o futuro" e fez o que pôde para disputar a António Costa os galões da credibilidade na gestão das contas públicas. "A minha teoria é a de uma economia saudável e tudo o que propomos está sustentado por um quadro macro económico assente nas previsões do Conselho das Finanças Públicas", afirmou, admitindo que se o crescimento do país for menor do que o previsto, terá que reavaliar as suas promessas, "mas isso será assim para o PSD como para o PS".

Reconhecendo dificuldades no passar da sua mensagem, Rio negou alguma vez ter defendido um Bloco Central formal, insistiu na defesa de negociações entre os dois maiores partidos para fazerem as reformas estruturais - "um desígnio nacional". E explicou que isso não exige estarem os dois partidos no Governo - "para se fazer um acordo para reformar a Segurança Social não é preciso ter lá um ministro".

Considerando "um erro" a descida do horário de trabalho da Função Pública para as 35 horas, o líder do PSD não tem como prioridade reverter essa decisão - até por ser contra Governos que mudam tudo o que os outros fazem - admitiu repôr as 40 horas num contexto de "negociação": "Podemos rever com negociação mas não à bruta". E aos professores prometeu "uma negociação global, de carreiras, salários e descongelamentos, que dignifique" a profissão. Mário Nogueira, presente no estúdio, acenou que sim com a cabeça.

Obsessivamente crítico de jornalistas e comentadores, Rio admitiu que na questão dos professores como noutras "houve incapacidade" da sua liderança para fazer passar a mensagem. Reconheceu como "notório que o que aconteceu com os professores beneficiou o PS". E durante hora e meia teve no esgrimir de números - quer a propósito das suas propostas para aumentar o investimento, baixar impostos ou subir o salário mínimo para um mínimo de 700 euros em 2023 - a sua mais segura 'bengala' argumentativa. No final, 78% dos espectadores acharam que ele esteve "bem".