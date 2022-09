Assunção vs Catarina: o debate em que os extremos nunca se tocaram

Zero pontos de contacto, vários momentos tensos e duas visões diametralmente opostas para o país. Esta noite, para o segundo debate pré-legislativas, foi a vez de Assunção Cristas e Catarina Martins se sentarem no estúdio da RTP para debaterem os programas que os seus partidos levarão às eleições de outubro. Sabia-se que seria um debate de extremos: não voltará a haver, nesta série de confrontos, outra discussão que oponha dois modelos tão distintos para o país como os defendidos pelas líderes do CDS e do Bloco de Esquerda. E foi isso mesmo que se provou ao longo de meia hora, por vezes tensa, de debate entre as duas.

A chave não estava propriamente em ganhar ou perder a discussão: precisamente por estarem colocadas em pólos tão opostos do espetro político, dificilmente Assunção Cristas e Catarina Martins poderiam alimentar esperanças de ir buscar votos ao outro lado. Também não se vislumbrava, em cenário nenhum, hipótese de virem a estar lado a lado em qualquer solução governativa ou parlamentar. E, por isso, valia a pena concentrarem-se em falar para os respetivos eleitorados - ainda que com uma série de provocações de parte a parte à mistura.

Com o primeiro tema lançado às candidatas - as medidas dos dois partidos sobre impostos - chegou o primeiro confronto, em boa parte ideológico. E que Assunção Cristas aproveitou imediatamente para associar Catarina Martins diretamente ao Governo de António Costa, uma fórmula que repetiu uma e outra vez e que a coordenadora do Bloco de Esquerda não contestou.

Quanto a impostos, as visões de Assunção Cristas e Catarina Martins não têm conciliação possível: o CDS quer apostar numa grande redução da carga fiscal (menos 15% de taxa média de IRS, IRC a chegar aos níveis aplicados na Irlanda) e “libertar as famílias e empresas” desse fardo, impedindo que o Estado se continue a “apropriar da riqueza que as pessoas vão criando”. Um “Portugal offshore”, reagiu Catarina Martins, contestando que as razões para o aumento da carga fiscal sejam um aumento dos impostos e contrapondo com a melhoria da economia (que terá ajudado a aumentar as receitas fiscais).

Seria apenas o primeiro dos choques frontais entre as líderes. As recordações dos tempos da troika trouxeram o início das provocações, com Catarina Martins ao ataque: “Não sei que famílias é que conhece, mas as que eu conheço lembram-se da sobretaxa de Vítor Gaspar”, atirou, dizendo achar “boa ideia desfazer o enorme aumento de impostos do Governo de Assunção Cristas”. E continuou a agitar os fantasmas do tempo de crise - o tempo em que Cristas era ministra de Passos Coelho -, referindo as “crises sociais, de habitação, de trabalho” da altura.

Do lado de Cristas, primeiro sinal de irritação: “Essa conversa já passou”. A coordenadora bloquista, acusou a líder do CDS, estava a comparar o que não é comparável: “Um tempo de normalidade com um tempo de excecionalidade”. E ripostou: “A proposta do BE é aumentar os impostos para a classe média. Não só é corresponsável pela maior carga fiscal de sempre como se propõe aumentar essa carga fiscal”.

As falhas apontadas de parte a parte foram variadas - enquanto Cristas dizia não ver Catarina Martins “escandalizada” com os altos valores de transferências offshore feitas no tempo do atual Governo, a bloquista apontava supostas lacunas do programa dos centristas, como a não redução do IVA da eletricidade, e tentava colar o CDS à defesa dos mais ricos. Uma estratégia que lhe valeu uma acusação de Cristas sobre a “superioridade moral” do Bloco: “Tenho pena de que o BE tenha sempre esta tendência de não conseguir ter um debate sobre ideias e ataque as pessoas”.

Um debate para aquecer

Fora as picardias, as divergências de fundo continuaram a confirmar-se: Catarina defendeu o investimento público, Assunção falou na importância de estimular o privado; a líder bloquista sublinhou a necessidade de fortalecer os recursos públicos na Saúde, a centrista respondeu com a importância de centrar as políticas no utente. Também aqui não haveria acordo, assim como nas medidas para o ambiente ou até para combater a desigualdade de género. Não tinha de haver: não haveria frutos, em termos de acordos políticos ou alinhamentos futuros, a retirar deste encontro.

As líderes partiam para este debate de pontos substancialmente diferentes - CDS em plena trajetória de queda nas sondagens, BE em crescimento - e falavam para os seus públicos, tendo Cristas particular necessidade de agarrar o seu eleitorado e garantir um bom desempenho nesta sua primeira prova pré-legislativas. Na quinta-feira terá um confronto bem mais significativo: o frente a frente com Rui Rio, onde os dois líderes da direita, que continuam a não conseguir estancar a tendência de perda nas intenções de voto, tentarão ganhar e impor-se. O mesmo para Catarina Martins, quando se sentar a disputar o eleitorado de esquerda e centro-esquerda com António Costa.

Por agora, ficou um aquecimento para ambas (um debate que muito aquecido do início ao fim). Na pergunta introdutória - se leram os respetivos programas - Cristas dissera ter lido o do BE, embora não em pormenor, e Catarina garantira conhecer o do CDS. O debate não terminaria sem uma provocação final, já quando as duas líderes discutiam se o Bloco de Esquerda propõe ou não o fim do mínimo de existência: “Talvez valha a pena voltar a ler o programa”, aconselhou Catarina. “Eu acho que não fez suficientemente o seu trabalho de casa”, respondeu Assunção. Aqui não houve espaço para tréguas.