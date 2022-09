Marques Mendes considera que as próximas eleições vão ser uma anormalidade para a democracia

“Normalmente há um grande combate entre esquerda e direita. Desta vez vai ser polarizado. Isto é uma anormalidade da vida democrática. Mas infelizmente as coisas são desta forma. A direita deixou-se acantonar, admitindo que as sondagens estão certas.”, disse Marques Mendes, depois de ter feito elogios à esquerda, e ter traçado um mau cenário para a direita. Marques Mendes vaticinou: “O CDS está num beco ainda mais difícil que o PSD. Não está a conseguir conquistar votos no PSD. Assunção Cristas tem de ser mais assertiva.”

Os elogios do comentador foram para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista. “O BE, quer se goste ou não, faz as coisas com grande profissionalismo”, disse, acrescentando de seguida que Catarina Martins enveredou por duas narrativas fundamentais: “estabilidade e contas certas”. Uma atitude que revela que quer ter influência no próximo governo. Jerónimo de Sousa mereceu um rasgado elogio: “Deu uma boa entrevista ao Expresso. É uma pessoa genuína. Merece uma estátua. Tem gerado muitos votos para o PCP.”

Marques Mendes considera ainda que o PS vai ter muito trabalho pela frente como Governo, com maioria ainda mais, e que não corre o risco de se eternizar no poder.