Marques Mendes: "António Costa quer um cargo europeu"

Luís Marques Mendes não encontrou tantas noviodades na rentrée dos partidos como na entrevista a António Costa divulgada este domingo pela agência Lusa. Depoois de saudar Tolentino Mendonça - "é uma boa notícia quer para a Igreja Católica quer para os não católicos" - o comentador analisou a entrevista do atual primeiro-ministro sublinhando a recusa deste em candidatar-se à Presidência da República.

Por isso conclui que António Costa pretende um cargo europeu, sendo esse o desígnio do atual primeiro-ministro, sequência natural de dois previsíveis mandatos na liderança do Governo de Portugal.

Marques Mendes notou igualmente a dramatização, já patente na entrevista ao Expresso, em torno de uma maioria absoluta quando António Costa volta a referir uma situação de ingovernabilidade como em Espanha, "embora as coisas não sejam comparáveis".

A rematar o comentário ao desempenho de Costa, Marques Mendes contou também as ajudas de que este beneficiou nos últimos dias. Em primeiro lugar, o artigo de opinião de José Sócrates publicado no Expresso: "Parece que foi encomendado. É dinheiro em caixa. José Sócrates nem se quer tem razão na crítica que fez a Costa". A segunda ajuda foram as sondagens reveladas no sábado que dão mais de 40 por cento ao PS: "melhor fim de semana é impossível", sentenciou

Já no que respeita ao PSD, considerou a sua rentrée "agridoce". "A sondagem a dar 22 por cento é quase dramático. É uma notícia demolidora. Mata qualquer um", disse, acrescentando ser sua intuição que o resultado eleitoral do partido liderado por Rui Rio esteja bastante acima: "Nunca abaixo de 25 por cento" Para isso, ofereceu conselhos a Rio: "Tem de ser acitulante nos debates que começam amanhã. Não pode mudar de mensagem todos os dias. Devia fazer três coisas: concentrar-se no seu único e principal adversário, António Costa; ter como ideia central, a mudança e tem como prioridade a redução de impostos, que é uma mesnagem que chega à classe média, aos jovens e às pequenas empresas.

"Um PSD fraco enfaquece a democracia", rematou