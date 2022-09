Sondagens más, ética à medida: Rui Rio desvaloriza

O dia é de rentrée e a ideia passa por arrancar em força para as legislativas, mas não começou com boas notícias para o PSD. Confrontado com as sondagens negativas - o estudo publicado feito pela Pitagórica para a TSF dá aos sociais-democratas uns escassos 20,4% - e com o caso dos compromissos de honra feitos à medida para os candidatos do PSD que são arguidos ou acusados em casos judiciais, Rui Rio reagiu da mesma forma: desvalorizando e atacando as notícias.

Em declarações aos jornalistas minutos depois de ter plantado um medronheiro - a primeira ação do dia da festa do Pontal, que este ano se realiza em Monchique -, Rio começou por desvalorizar e atacar a sondagem em causa, que atribui a PSD e CDS juntos apenas 25% das intenções de voto. Assegurando que não faz “fé nenhuma” em sondagens, Rio foi mais além: “É preciso saber distinguir: as que podem ser tecnicamente bem feitas mas se enganam e as que são feitas para produzir determinados resultados. É como as bruxas, eu não acredito nelas, mas que as há, há…”.

Não é o primeiro ataque às sondagens daquela empresa: em julho, Rio usava o Twitter para criticar as “sondagens cirúrgicas” da Pitagórica e os jornalistas “ligados à maçonaria” que lhes davam importância. Agora, diz que não vai ser “fácil” ganhar as eleições, mas “não é tão difícil quanto o que escrevem, particularmente o que escrevem nas sondagens”. “Podem ir saindo umas sondagens atrás das outras a ver se desmoralizam as pessoas. Comigo funciona ao contrário”.

Quanto ao caso, noticiado pelo Expresso, dos compromissos de ética variados no PSD - o partido preparou declarações em que os candidatos a deputados garantem não estar envolvidos em casos que comprometam a sua idoneidade e o bom nome do partido, mas também textos alternativos para os arguidos e acusados, incluindo pelo um menos um caso por corrupção passiva num cargo público - Rio reagiu da mesma forma, lembrando o seu exemplo na Câmara do Porto e desferindo golpes contra a Justiça e os jornais.

“Estamos a defender a presunção da inocência. Quer que as pessoas sejam culpadas se são arguidas? Eu não teria feito grande coisa à frente da Câmara do Porto. Fui arguido cinco ou seis vezes, por tudo e por nada era arguido. Já sei do que a casa gasta, sei como isto é”, criticou. “Senão já nem vale a pena haver tribunal. Isso é o que acontece hoje em Portugal: muitas das condenações saíram dos tribunais e foram para os quiosques, as tabacarias. Isso é absolutamente intolerável em democracia. Não contam comigo para dizer que alguém é arguido ou acusado e matar logo a pessoa”.

Questionado sobre o estilo inovador que prometeu imprimir na sua campanha, Rio aproveitou para explicar que, sob a sua liderança, ficarão para trás os comícios tradicionais: “Aqueles jantares e almoços em que as pessoas estão lá, ora comem a sopa, ora levantam a bandeira, ora falam para o lado, ora não ouvem quem fala.. Isso está descredibilizado”. Mais conteúdo, “menos gritaria” e menos “insulto ao adversário”: é o que se poderá esperar da campanha do PSD rumo a outubro.