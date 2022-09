Rui Rio, o antigo velocista que já não quer sprintar

- Antes era bom a sprintar, mas agora já não consigo fazer isso. De resto, não tenho jeito para isto.

A confissão é de Rui Rio - antigo atleta federado - e não tem a ver com política, mas com futebol. À sua volta orbitam dirigentes, deputados e militantes sociais-democratas em posição de prancha, a dar uns toques na bola ou a praticar penáltis. O calor é abrasador - afinal, trata-se de uma manhã do final de agosto, em pleno Algarve serrano - mas os ‘atletas’ convocados para o jogo de futebol amigável entre sociais-democratas não desmobilizam.

tiago miranda

Rio avisa e insiste: não é velocista, apesar de no passado ter sido federado em atletismo. Do mesmo modo, na política não está a pensar no curto prazo nem nos casos do dia, apesar de as eleições legislativas estarem à porta - e as sondagens trazerem previsões cada vez piores ao seu partido.

- A sua liderança no PSD é uma prova de resistência?, pergunta um jornalista.

- Não, isto é de meio-fundo. Os congressos são de dois em dois anos, portanto, se quiser, pode-se fazer a analogia com os 1500 metros. Mas isto é meio-fundo.

tiago miranda

As comparações entre política e desporto poderiam soar a cliché, mas neste caso é o próprio Rui Rio quem as assume. Em pleno período de pré-campanha - esta manhã é passada em Monchique, a vila algarvia escolhida para assinalar a rentrée do PSD - Rio prefere frisar o seu estilo, prometer que veio para fazer diferente, não veio para “sprintar”.

Os exemplos sucedem-se ao longo do dia. Depois de plantar o primeiro medronheiro numa zona que no ano passado se viu fustigada pelos incêndios, fala aos jornalistas. O estilo é o habitual: muita ironia, desvalorizando as polémicas do dia e as sondagens que lhe atribuem um resultado arrasador (20,4% das intenções de voto, diz o estudo de opinião da Pitagórica para TSF e Jornal de Notícias), e prometendo que é diferente dos outros.

Por um lado, explica Rio, não gosta de cair no “insulto ao adversário”. “As pessoas gostam disso”, assume, mas não é o seu estilo. Será, aliás, uma das características que não caem bem mesmo dentro de boa parte do PSD: a oposição mais suave, por vezes encontrando pontos comuns, ao PS de António Costa.

Por outro, o estilo de campanha: desta vez vai ser diferente, assegura, vai apostar menos nos comícios tradicionais, “aqueles jantares e almoços em que as pessoas estão lá, ora comem a sopa, ora levantam a bandeira, ora falam para o lado, ora não ouvem quem fala.. Isso está descredibilizado”. Com Rio, promete o próprio, haverá “mais conteúdo” e “menos gritaria”. Menos “emoção”, mais “racionalidade”.

Rio não é velocista mas faz de ponta de lança: após a plantação simbólica de medronheiros, lança-se ao campo de futebol onde faz equipa ao lado de dirigentes como Maló de Abreu, José Silvano ou Salvador Malheiro. Aqui, os colegas de partido atribuem-lhe a responsabilidade do ataque e Rio faz pontaria certeira à baliza, marcando o primeiro e único golo do jogo. Já pode ir descansar para a linha lateral; dentro de campo não se importa de atacar e tentar sprintar.

tiago miranda

Mas é à noite que, na verdade, o presidente do PSD mostra a sua capacidade ofensiva. O cenário já é outro: depois da manhã quente de atividades e de uma pausa para almoço, ultimam-se os preparativos para pintar de cor de laranja o miradouro de Monchique, o mesmo miradouro em que Francisco Sá Carneiro protagonizou, em 1975, o primeiro comício social-democrata em terras algarvias. 44 anos depois, o recinto é colorido com bandeiras do PSD e de Portugal, as mesas preparadas para receber mais de mil pessoas (nunca se chegarão a encher completamente), os quiosques de produtos regionais cheios de gin, medronho ou bolo do tacho.

tiago miranda

O speaker começa a pedir e a insistir aos presentes que se juntem para ouvir falar o “futuro primeiro-ministro de Portugal” e Rio sobe ao palanque embalado. Se é frequentemente criticado por fazer uma oposição branda ao PS, desta vez opta pela estratégia contrária: ataca, critica, desfere ataque atrás de ataque no partido “da propaganda” que se acha “dono do Estado”. E termina com versos que escreveu, uma quadra satírica inspirada nos socialistas: “O PS governa mal/Só o presente lhe interessa/O futuro de Portugal /É coisa que não tem preço”. Não são insultos, mas Rio não larga o osso e esforça-se por não deixar passar uma única falha do Governo de Costa. As eleições estão já à porta e as sondagens, a que Rio garante não dar atenção, já colocam o PSD perto dos 20%. Será altura de regressar aos sprints para tentar a recuperação final?