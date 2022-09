Rui Rio anuncia que vai “comprar uma guerra” (e dedica versos ao PS)

Está encontrada uma das bandeiras do PSD para as eleições de outubro. Foi preciso esperar até à parte final do discurso de Rui Rio na festa do Pontal, que serviu de rentrée, este sábado, ao PSD, mas o anúncio chegou convicto e sem deixar margem a dúvidas. Foi a falar sobre a necessidade de descentralizar o país que Rio se entusiasmou e declarou: “Vamos comprar uma guerra daquelas que eu gosto. Vamos assinar aqui um contrato”.

Na verdade, Rio assinou não um contrato, mas um acordo com António Costa nesta legislatura que visava precisamente o processo de descentralização do país. Mas ia mais longe: constituía a Comissão Independente para a Descentralização, presidida por João Cravinho, que há um mês terminou os seus trabalhos e recomendou que se iniciasse o processo de regionalização.

O facto de o país ainda não estar suficientemente descentralizado e de “se atirar com tudo para as áreas metropolitanas” é “uma estupidez", garantiu, em Monchique, Rui Rio. E, sem concretizar de que forma quer que o processo seja concretizado, deixou uma promessa: “Vamos comprar uma guerra, daquelas de que eu gosto: uma guerra pela descentralização, pela desconcentração, contra os interesses instalados. Acho que é uma guerra que vale a pena comprar em nome do país. Vamos assinar aqui um contrato”.

tiago miranda

Foi o momento em que, nos seus 35 minutos de discurso, Rui Rio mais se entusiasmou e contagiou as hostes. Mas se a proposta partia de uma crítica ao PS, não foi a única. Aliás, o presidente do PSD, frequentemente atacado por fazer uma oposição branda aos socialistas, pareceu querer contrariar a crítica e fazer o caminho inverso: Rio passou a maior parte do discurso a fazer uma lista das razões pelas quais não se deve votar PS. “E não é só porque não gosto muito do PS”, garantiu.

São elas (e são muitas): o PS “utiliza o Estado” e sente-se “dono do Estado”, sendo exemplos disso casos como o familygate ou os negócios entre familiares de governantes e o Estado; desaproveitou a conjuntura económica “muito favorável” e das “finanças reabilitadas” que herdou do Governo PSD/CDS; bateu “o recorde nacional de cobrança de impostos” e merece uma “medalha de latão” por isso; não tem problemas em “dramatizar e montar um circo, se for útil ao interesse partidário”, como se provou na resposta às últimas greves; degradou os serviços públicos a níveis “que nunca tínhamos assistido”; provocou atrasos em serviços como o cartão de cidadão, ou no pagamento das pensões de reforma; e por aí fora.

Quanto ao elenco das razões para se votar PSD, foi mais sucinto: Rio defendeu um modelo de crescimento económico assente nas exportações e no investimento ou uma aposta nas medidas ambientais. Entusiasmou-se mais, no entanto, na crítica à forma como a Justiça e a imprensa funcionam, defendendo que assim não se “resolve o problema da corrupção”: “Os julgamentos não se fazem em tabacarias e quiosques. Queremos um combate à corrupção eficaz, não de fachada, que dá a ideia de que toda a gente é corrupta”.

De volta às críticas ao PS, para terminar. Mas agora… em verso. Em homenagem ao algarvio António Aleixo, Rio surpreendeu ao anunciar que gostaria de declamar as suas próprias rimas, escritas a pensar no Governo. Segundo o líder do PSD, durante o seu processo criativo, concentrou-se, pensou no que Aleixo faria, e saiu-lhe assim: “O PS governa mal/Só o presente lhe interessa/O futuro de Portugal/ É coisa que não tem preço/O circo monta e desmonta/Dramatiza e sobressalta/Tem sempre a novela pronta/Espetáculo nunca falta(...)Mas o teatro montado que o povo irá julgar/Por certo será derrotado/E o PSD vai ganhar”.