Cristas à direita, pronta para duelo

A uma semana do debate televisivo com Rui Rio, marcado para quinta-feira, na SIC, Assunção Cristas divulgou finalmente o programa do CDS para as legislativas. Marca de água? Um sector privado mais forte, um Estado mais reduzido e um mercado mais concorrencial, assumindo uma linha claramente de direita (com “grande foco no sector privado”) e uma “alternativa ao socialismo”.

É pelo menos assim que o coordenador do programa do partido, o ex-vice Adolfo Mesquita Nunes, descreve o documento que passou meses a preparar com o gabinete de estudos do CDS: “As reformas que apresentamos são próprias do nosso espaço político e de quem não se conforma com um país que cresce pouco, devagar, e vê os outros passarem à frente.” Na lógica do incentivo ao crescimento cabe, por exemplo, a redução de 15% na taxa média efetiva de IRS ou a baixa de IRC para 17%, mas também medidas laborais, como a não tributação do trabalho suplementar. Marca-se assim a diferença para o PSD: a descida do IRS é mais ambiciosa e as medidas laborais são mais ‘liberais’. Tal como no direito à greve: o CDS aponta o exemplo espanhol e sugere o despedimento de quem não cumprir os serviços mínimos; o PSD não aborda a questão.