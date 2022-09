Rui Rio abre exceção para candidatos suspeitos

Declaro que não me encontro associado a nenhum processo de natureza criminal que seja do meu conhecimento e que possa afetar a minha idoneidade para o exercício de cargos políticos, ou que possa afetar o bom nome do PSD (...)”. A frase consta do “Compromisso de Honra” que os candidatos a deputados pelo PSD tiveram de assinar para poderem integrar as listas. O documento, a que o Expresso teve acesso, foi anunciado por Rui Rio como uma prova de ética (“senão não são candidatos”, afirmou o líder), mas afinal não é igual para todos. Aos candidatos que já são arguidos ou até acusados de um crime, o PSD preparou dois textos alternativos.

“Há três declarações diferentes”, confirma ao Expresso o secretário-geral do partido, José Silvano. A saber: “A declaração geral, para todos os candidatos, que não têm nenhum processo a decorrer, que se saiba; a dos arguidos; e a dos acusados. A introdução é adaptada”, justifica Silvano.