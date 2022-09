Pôr os filhos na escola que quer (e mais sete ideias do novo programa do CDS)

Um Estado que “desimpeça o caminho”, “estabeleça a igualdade de oportunidades” e “saia de cima” de quem quer subir na vida. A ideia, retirada de várias partes do programa eleitoral do CDS para as legislativas de outubro, resume bem o espírito do documento coordenado pelo ex-vice Adolfo Mesquita Nunes, cara da ala liberal do partido. Da Educação à Saúde, passando pelo setor dos transportes, a reforma fiscal e a da administração pública, a filosofia é a mesma: um Estado com menos peso e preponderância, as pessoas “no centro das políticas públicas”.

Pelo meio de medidas que já eram conhecidas - da baixa de 15% no IRS à alteração da lei da greve para penalizar quem incumprir serviços mínimos - encontram-se nas 261 páginas de programa algumas novidades, como o modelo de prémios para funcionários públicos com mérito e a aposta na concorrência em todos os serviços de transporte. Destacamos oito pontos:

A reforma fiscal

É a principal aposta do partido que tem feito da redução dos impostos sua bandeira, em contraponto com a “maior carga fiscal de sempre” que existe hoje e por que aponta o dedo ao PS. A ideia é fazer uma redução drástica: menos 15% na taxa média efetiva de IRS até 2023 e uma redução do IRC para 17% já em 2020, sendo que a ideia passa por colocá-lo, em seis anos, ao nível aplicado na Irlanda (12,5%).

Como se financia isto? O CDS pegou nas contas do Governo, feitas no âmbito do Plano de Estabilidade e Crescimento entregue em Bruxelas, e concluiu que será possível se 60% do excedente orçamental financiar esta redução de IRS. Os restantes 40% serão usados para pagar a dívida pública.

Não são os únicos impostos em que o partido mexe: ao longo do programa encontram-se outras referências, como é o caso do prometido Estatuto Fiscal do Interior (com IRS inferior ao do resto do país e uma taxa de 10% para as empresas que se estabeleçam nessas zonas) ou a melhoria de condições de reembolso de IVA para turistas.

Saúde, Educação e transportes

São várias as mexidas nestas duas áreas, ligadas por uma linha comum: a aposta em maior flexibilidade e autonomia para os estabelecimentos de ensino e de Saúde. Nos hospitais, a ideia passa por fazer depender o modelo de financiamento dos resultados apresentados. Por outro lado, já se conheciam duas das principais ideias fortes do partido nesta área: o alargamento, voluntário, da ADSE a todos os trabalhadores e a possibilidade de os pacientes poderem recorrer ao privado nas primeiras consultas de especialidade para evitar filas de espera exageradas.

Nas escolas, um conjunto de medidas (algumas mais novas, outras menos) que vão da criação de um Plano Nacional da Educação que dê estabilidade ao sistema à revisão da carreira (e avaliação) dos professores. Quanto aos alunos, prevê-se o fim da prevalência do código postal como fator para colocação dos estudantes e uma quota de entrada para alunos com ação social escolar e boas notas, de forma a premiar quem tem menos recursos.

Para os transportes, a ideia passa por apostar forte na liberalização do mercado, abrindo à concorrência todos os setores que não estejam incluídos nas obrigações de serviço público - Assunção Cristas tinha já anunciado esta intenção para a travessia do Tejo.

Puxada para o programa é também a questão da eutanásia. O partido sempre foi contra e, depois de na passada legislatura a despenalização não ter passado por meia dúzia de votos - e já se sabendo que o tema voltará a estar em cima da mesa depois de outubro - reafirma que a sua posição é “inegociável”.

Administração Pública

A prometida reforma da administração pública de Cristas aplica ao Estado um modelo mais semelhante ao empresarial: mais foco no mérito, novas avaliações com a participação de entidades externas e um sistema de prémios para os funcionários com bom desempenho, assim como planos de requalificação dos piores funcionários. O que não está previsto, tanto na Saúde como na generalidade da Administração Pública, é a reposição das 40h semanais, embora o CDS tenha criticado muito os efeitos da entrada em vigor das 35 horas: o partido diz preferir “reduzir os impostos para todos” a aplicar o aumento salarial para a Função Pública que esta reversão traria.

Corrupção

A estratégia de combate à corrupção é uma das prioridades do partido, que para isso prevê a criação de um estatuto do arrependido e de proteção do denunciante. Ressalva: este não pode ter cometido qualquer crime, nem pode fazê-lo para obter provas.

Demografia

Tem sido uma aposta forte do partido durante a liderança de Assunção Cristas e a tendência mantém-se, com a inclusão de várias medidas, algumas repetentes: é o caso do alargamento da licença parental para um ano ou a possibilidade de a partilhar com os avós da criança, por exemplo. Quanto às pensões, apresenta-se a ideia de permitir a quem está perto da idade da reforma que trabalhe a tempo parcial nos últimos anos de carreira.

Clima

As alterações climáticas - um tema que o CDS recusa que seja partidarizado - também constam do programa, com a proposta para criar uma Lei do Clima, a aposta na reutilização de águas pluviais e cinzentas ou a criação dos ‘ecocards’ -um sistema de pontos que beneficia cidadãos que pouparem no uso de água e eletricidade, dando acesso a bens e património cultural do Estado.

Lei da greve

A proposta apareceu em plena crise dos combustíveis, mas não colheu apoios junto dos restantes partidos. Agora, o CDS insiste e inscreve-a no programa: os centristas querem alterar a lei da greve e dão mesmo o exemplo de países como Espanha, onde um funcionário que incumpra os serviços mínimos pode ser despedido (em Portugal, “tem uma falta disciplinar”).

Políticos

Há uma série de medidas que têm a ver com a classe política e que já estiveram em discussão - e no centro de várias polémicas - nesta legislatura. Por um lado, o CDS quer reabrir a discussão da lei do financiamento partidário. Por outro, insiste no lóbi - que esteve prestes a ser regulamentado, por proposta do CDS e do PS, mas caiu graças depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa e de um recuo de última hora do PSD.