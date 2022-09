Eurodeputados do PS criticam ausência de evento da Representação da Comissão

A delegação do PS no Parlamento Europeu lamentou esta quinta-feira a ausência de convites a dirigentes e deputados socialistas para participar num seminário em Monsaraz organizado pela Representação em Portugal da Comissão Europeia, queixando-se de que tal atitude é recorrente.

Numa nota assinada pelo líder da delegação socialista portuguesa à assembleia europeia, Carlos Zorrinho, os eurodeputados do PS, saudando a realização do evento SummerCEmp, a decorrer em Monsaraz até sexta-feira, associam-se todavia "à estranheza pela ausência de qualquer convite para a participação na iniciativa de qualquer dirigente ou deputado do PS", já expressa por carta pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

A representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, respondeu na quarta-feira às críticas de PCP e PS, a propósito do SummerCEmp, argumentando que o encontro que decorre em Monsaraz "não é um espaço de campanha eleitoral" e que não são convidados partidos políticos, mas sim "personalidades que exercem cargos políticos."

Para a delegação do PS no Parlamento Europeu, tal atitude é "manifestamente empobrecedora da diversidade e da pluralidade do debate" e "este comportamento da Representação em Portugal da Comissão Europeia não é novo".

"Diversas vezes (a Representação da Comissão) tem promovido iniciativas sobre temas europeus em que os Eurodeputados do PS não são convidados por alegadamente, a sua perspetiva estar coberta pela presença de membros do Governo, numa clara e muito discutível sobreposição de papeis institucionais diferentes", sustenta a delegação socialista.

Os eurodeputados do PS lembram que participam "com regularidade em sessões de debate e esclarecimento promovidas pelos diversos setores da sociedade civil em Portugal" e apontam que "essa participação não se insere em espírito de campanha, mas em espírito de esclarecimento e partilha de pontos de vista divulgando os temas institucionais europeus junto dos cidadãos e ouvindo a sua opinião e as suas sugestões".

"Era o que gostaríamos de, à semelhança do que foi permitido a membros de outras delegações no Parlamento Europeu, ter tido a oportunidade de fazer também em Monsaraz", concluem.

Em declarações à Lusa na quarta-feira, a representante da Comissão Europeia em Portugal sublinhou que "o SummerCemp é organizado para estimular o debate sobre assuntos europeus e não é para estimular nem debates parlamentares, nem debates partidários, muito menos é um espaço de pré-campanha, nem de campanha eleitoral".

"Estamos muito longe de tudo isso", reagiu Sofia Colares Alves, referindo que têm uma preocupação com a diversidade dos oradores dos debates promovidos no SummerCEmp, que, durante quatro dias, se propõe debater a Europa com 40 jovens universitários e 73 oradores,

"Convidamos as pessoas em função do cargo que exercem, em função do conhecimento e da experiência pela qual são conhecidos", sublinhou.

Na quarta-feira, primeiro o PCP e depois o PS emitiram comunicados criticando a ausência de convite aos seus dirigentes partidários ou deputados eleitos para participarem no SummerCEmp, iniciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal que junta, desde terça-feira e até sexta, 40 jovens universitários e 73 oradores para debaterem a Europa, em Monsaraz, distrito de Évora.

Entre os oradores estão dois ministros socialistas (Mário Centeno e Tiago Brandão Rodrigues, respetivamente das Finanças e da Educação) e uma secretária de Estado independente eleita pelo PS (Ana Paula Zacarias, dos Assuntos Europeus).

Os deputados Pedro Mota Soares (CDS-PP) e Duarte Marques (PSD) e os eurodeputados Marisa Matias (BE), Lídia Pereira (PSD) e Francisco Guerreiro (PAN) integram os debates do SummerCEmp.

O programa da terceira edição, que acontece na vila medieval de Monsaraz (o evento começou na aldeia de Monsanto e depois na vila de Marvão), abriu com uma sessão com o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, intitulada "A Europa vista por Portugal".