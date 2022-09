Carlos César reage a proposta de Rio sobre número de deputados: “velhinha” e demagógica

Uma redução do número de deputados em função do número de votos em branco. A proposta, uma das que foram avançadas por Rui Rio para reformar o sistema político e eleitoral, já mereceu resposta por parte do PS. E não foi positiva: para os socialistas, esta é uma medida “velhinha” e que cheira a “demagogia”.

A reação do PS chegou pela voz do presidente do partido, Carlos César, que usou o Facebook para enumerar os “graves problemas” que vê na proposta. “Diminuiria a representatividade dos pequenos partidos (...), dificultaria a representação dos territórios do interior (...), e baixaria a capacidade de realizar com qualidade o trabalho parlamentar”, comenta César. Tudo isto sobre uma proposta que diz “não conseguir resistir a alguma demagogia que desvaloriza as instituições e os titulares de cargos”.

“É de lamentar que ao invés de procurar consensos, a partir, por exemplo, da proposta do PS de círculos uninominais que asseguram mais proximidade sem prejudicar a proporcionalidade do sistema, o PSD insista na intransigência que não dá frutos alguns”, remata o presidente e líder parlamentar do PS.

Foi o próprio líder dos sociais-democratas que veio explicar a medida: para Rio, é preciso encontrar uma forma de fazer uma redução “ambiciosa” do número de deputados. Ou seja, em vez de reduzir simplesmente para um número abaixo dos atuais 230 assentos, fazer uma mudança que tenha em conta o número de votos em branco.

“Podemos chegar à lei ou à Constituição e dizer que, dos atuais 230 deputados, reduzimos para 200. Mas podemos também ser mais ambiciosos e, através da valorização dos votos em branco, determinar a eleição maior ou menor de deputados”, explicou esta segunda-feira Rio, citado pela Lusa. E deu um exemplo: “se o número de votos brancos ultrapassar os 10%”, um círculo eleitoral pode passar a eleger doze deputados em vez de dez, por exemplo.

Não é ainda uma “ideia fechada”, explicou Rio. Mas deu outras: defendendo não só que a atual forma de eleger deputados está “completamente esgotada”, mas também que os partidos têm de dar um “murro na mesa” em relação ao sistema político de uma forma global, Rio lembrou ainda as propostas do PSD para limitar o número de mandatos dos deputados e vereadores, aumentar a duração dos mandatos autárquicos e legislativos para cinco anos e implementar “regras obrigatórias de transparência e rigor nos partidos”.