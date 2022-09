Catarina Martins diz que o próximo ministro das Finanças tem de ser “ministro das Finanças e não da Saúde, Educação e Justiça”

Catarina Martins, líder bloquista, afirmou em entrevista ao jornal Eco que o próximo ministro das Finanças tem de ser “ministro das Finanças e não da Saúde, da Educação e da Justiça”, sob pena de se continuar a “perder dinheiro”.

“Uma coisa é perceber que as contas certas são importantes e uma estratégia financeira deve ser levada a sério. Outra coisa é paralisar o país porque há um ministro que define todas as áreas. Andamos a perder dinheiro por causa disto”, afirmou, esquivando-se contudo a responder se Mário Centeno é ou não a pessoa certa para ocupar esse cargo. “O problema não são as pessoas. São as estratégias.”

Questionada a respeito do perfil ideal do próximo governador do Banco de Portugal, Catarina Martins afirmou que Carlos Costa, que ocupa atualmente esse cargo, “tem sido um banqueiro entre banqueiros” e chamou a atenção para a necessidade de “alterar a regulação”.

“Claro que quem ocupa os cargos tem a responsabilidade pelo que faz deles, mas também é preciso compreender quando há problemas sistémicos”, sublinhou, defendendo que “precisamos de um claro perfil de defesa do interesse público”.