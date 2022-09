Passistas a meio gás na campanha

A casamentos e a batizados não se vai sem ser convidado.” A frase é da ainda deputada do PSD, Paula Teixeira da Cruz, e ilustra bem o sentimento de boa parte dos sociais-democratas que se viram afastados, ou se afastaram, durante o conturbado processo de composição das listas de deputados — ou que simplesmente são críticos da direção de Rui Rio. Uns estão à espera de convite para fazer campanha pelo partido nas legislativas de outubro; outros colocam-se, desde já, de fora dos planos de estrada cor de laranja.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)