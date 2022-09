Os 12 trabalhos de Marcelo para a próxima legislatura

O cenário era negro para as férias de Marcelo Rebelo de Sousa: segundo uma estimativa publicada no site da Presidência da República, no final de julho calculava-se que ainda estivessem por chegar a Belém, neste final de legislatura, cerca de 70 diplomas para o Presidente promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional. Entre eles, alguns dos dossiês mais emblemáticos da legislatura, da Lei de Bases da Saúde à legislação laboral.

O que agosto trouxe pareceu ser um mar de boas notícias para Governo e Parlamento, com lei após lei a ser promulgada. Mas as promulgações não vieram sós: Marcelo tratou de deixar recados — uns críticos, outros nem tanto — sobre todos os diplomas quentes. E esses ajudam a perceber a posição do Presidente... e os seus vaticínios para o futuro.