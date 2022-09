Na próxima legislatura estão reunidas as condições para acabar com o último corte que ainda resiste desde os tempos da troika: o corte de cinco por cento no vencimento dos políticos. É este o entendimento de PS e PSD, que contam com a anuência do PCP.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)