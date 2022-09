Ministra da Presidência sobre a polémica das casas de banho: “Escolas têm de garantir que a vontade do aluno é respeitada”

Afinal, não há soluções fechadas. Depois de uma semana política passada a discutir os prós e contras das casas de banho mistas ou unissexo, tendo em conta o despacho do Governo que vem pôr na prática a lei da autodeterminação de género nas escolas, o Executivo esclarece: não há nenhuma opção fechada para as casas de banho escolares e as crianças transgénero que as frequentam. Cada escola terá de avaliar as condições que tem e a situação dos seus alunos em particular e decidir, em conformidade, qual a solução que poderá oferecer para “salvaguardar a intimidade” destes jovens.

