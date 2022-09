Bloco reage a Costa. Catarina Martins fala em "arrogância" e Marisa Matias diz que não "vale tudo"

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda (BE) reagiu à entrevista de António Costa ao Expresso, afirmando que "O desejo de uma maioria absoluta pode levar à arrogância e à tentação de fazer caricaturas”. Numa entrevista ao jornal digital ECO, Catarina Martins garante que o Bloco não é gerador de ingovernabilidade, como Costa diz na entrevista, mas antes “um fator de estabilidade e segurança na vida das pessoas, no seu salário e na garantia de que se pode viver melhor”. E acrescenta que prefere "a humildade de reconhecer o caminho que fizemos e discutir as diferenças que apresentamos para o país”.

Em resposta à forma como António Costa se refere ao BE quando diz “há um amigo meu que compara o PCP ao Bloco de uma forma muito engraçada. O PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de mass media. E isso torna os estilos de atuação diferentes”, a líder do BE acentua que “os partidos políticos ganham em respeitar-se, em respeitar as diferenças que temos, em respeitar as pessoas que confiam em nós e que estão nos partidos. É bastante melhor do que fazer caracterizações mais ou menos caricaturais uns dos outros, que não ajuda ninguém”.