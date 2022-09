Bloco quer contratar mais 120 mil funcionários públicos

É um “autêntico programa de Governo”, reconhece José Manuel Pureza. As 156 páginas de manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda, são um repositório de propostas que vão desde a redução para os 16 anos da idade legal para votar, até às proposta de revisão curricular para acomodar “novas correntes problematizadoras dos legados históricos e culturais”.

Do clima à economia, há medidas para tudo e até a ideia de tornar gratuitos os transportes públicos nas áreas metropolitanas, as creches até aos três anos e até mesmo o acesso à internet através de um novo serviço público criado para o efeito. A despesa do Estado cresce, claro, com um investimento público de 5% do PIB — capaz de incluir o aumento dos funcionários a um ritmo de 30 mil por cada ano da legislatura. O BE garante que fez as contas e que os anos de ‘geringonça’ lhe deram experiência suficiente para saber que o que agora propõem “é exequível”.