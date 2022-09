Novos sindicatos unem-se (em segredo)

O mais recente plenário dos motoristas de matérias perigosas, realizado em Aveiras no último domingo, tinha na plateia alguns espectadores especiais: os representantes de vários sindicatos independentes que já haviam apoiado publicamente a luta dos homens que conduzem os camiões com combustíveis.

No espaçoso salão da junta de freguesia de Aveiras de Cima estiveram dirigentes dos novos sindicatos que representam professores, estivadores, bancários, pessoal da aviação civil, call centers e até trabalhadores da Auto-Europa. “Temos tido reuniões sigilosas entre os vários sindicatos, duas a três vezes por semana”, revela um dirigente que está a trabalhar na articulação entre as várias estruturas, e que pediu o anonimato.