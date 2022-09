Rio critica “perfil bloquista” do despacho sobre identidade de género: “Revela pouco respeito pelas crianças”

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou esta quinta-feira o que considera ser a insensatez do "perfil bloquista" do despacho do Governo sobre a aplicação da lei da identidade de género nas escolas, considerando que foi revelado "pouco respeito pelas crianças".

Rui Rio escreveu no Twitter que "em agosto, a um mês do começo das aulas, o Governo faz um despacho de perfil bloquista, semeando a confusão nas escolas e nos pais". "Uma coisa feita da forma mais insensata que se pode imaginar. Tratam com a maior leviandade um assunto sério e revelam pouco respeito pelas crianças."

Numa outra publicação no Twitter, o líder social-democrata partilha um artigo da colonista do "Observador" Laurinda Alves sobre esta polémica, intitulado "Minorias de estimação". Rio escreve apenas "vale a pena ler" e partilha o artigo no qual é defendido que "no dia em que as casas de banho das escolas forem obrigatoriamente abertas a rapazes e raparigas de todas as idades, as agressões vão escalar e a 'pressão dos pares' poderá ser ainda mais perversa".

O PSD já tinha criticado esta quinta-feira, numa pergunta ao Ministério da Educação, algumas medidas da lei sobre identidade do género, considerando que pode potenciar "fenómenos de 'bullying' e violência escolar" e "em nada beneficiar o processo de aprendizagem", tendo apontado uma "agenda ideológica de esquerda radical".

Um grupo de 85 deputados do PSD e CDS-PP entregou a 19 de julho no Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização sucessiva de parte da norma que determina a adoção de medidas no sistema educativo sobre identidade de género.

Em causa está o despacho publicado há uma semana em "Diário da República" sobre a aplicação da lei da identidade do género (aprovada no ano passado) que estipula que as escolas "devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade".

A lei que veio estabelecer o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género, e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, foi aprovada a 12 de julho e publicada em agosto do ano passado. Na semana passada foram publicadas as medidas administrativas "que possam contribuir para garantir o livre desenvolvimento da personalidade das crianças e jovens e para a sua não discriminação em ambiente escolar, garantindo a necessária articulação com pais, encarregados de educação ou representantes legais dos mesmos".