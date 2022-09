CDS carrega nas críticas ao Governo e pede explicações sobre falhas nos serviços públicos

Um diagnóstico negro. O CDS não quer tirar férias da oposição e, por isso, decidiu esta quarta-feira avançar com um alargado conjunto de críticas à ação do Governo. Alvos? Um pouco de tudo, de falhas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras à falta de condições nos tribunais por todo o país.

Puxando por um dos principais argumentos que tem vindo a usar contra este Governo - os baixos níveis de investimento público e, por arrasto, a degradação dos serviços públicos - o CDS decidiu expor uma série de falhas conhecidas nos últimos dias, já que, “em 24 horas, o país tomou conhecimento do que o CDS tem denunciado há quatro anos”.

Essas falhas atravessam várias áreas. Por um lado, lembra o partido em nota enviada à imprensa, “o SEF está a rebentar pelas costuras, com mais de 141 mil agendamentos para o atendimento até ao final do ano” e falta de pessoal para dar resposta a todas as solicitações.

Como o “Público” noticiava esta terça-feira, também nos tribunais a falta de condições é notória: os relatórios anuais de 2018 relativos a todas as comarcas do país apontam problemas práticos como infiltrações em casas de banho, falhas de eletricidade, tetos a cair, pragas de piolhos ou salas cujas temperaturas chegam aos 40 graus.

O partido denuncia ainda falhas relativas às forças de segurança - por um lado, prossegue o mesmo texto, apenas 36 dos 60 elementos da PSP mobilizados para a missão de paz da ONU no Chade e na República Centro-Africana receberam o respetivo suplemento de missão; por outro, o facto de haver esquadras da PSP que “têm o atendimento ao público encerrado por falta de meios humanos”. E ainda a denúncia que a Altice fez sobre o contrato celebrado com a IPTelecom, na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande - que acusou de inação e falta de “cooperação”, decidindo assim deixar de enterrar cerca de mil quilómetros de cabos de telecomunicações - o que, lembra o partido, “irá prejudicar ainda mais o funcionamento do SIRESP, já de si com vários problemas”.

Já em fase de pré-campanha, o CDS tem, no entanto, resguardado mais nesta fase a imagem de Assunção Cristas - durante a crise dos combustíveis, quem deu a cara em nome do partido foi Pedro Mota Soares, para propor uma alteração à lei da greve. Mas o ritmo vai começar a acelerar: o programa dos centristas será apresentado na próxima semana, logo antes da rentré, agendada para dia 31 de agosto, na Madeira. Depois virá a campanha, embora os primeiros sinais do discurso que aí virá estejam a ser dados.