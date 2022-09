Marinho e Pinto quer Pardal Henriques como candidato do PDR

Marinho e Pinto, líder do Partido Democrático Republicano (PDR), confirmou que quer Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e um dos principais rostos da greve que terminou no passado domingo, como candidato a deputado pelo PDR nas eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro. “É uma hipótese”, assumiu, em entrevista à rádio “Observador” esta segunda-feira.

Escudando-se no facto das listas do PDR ainda não estarem fechadas, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados não revelou se Pardal Henriques irá concorrer no papel de cabeça de lista. Essa informação só chegará depois de dia 26 de agosto, ou seja, na próxima segunda-feira, disse.

Em todo o caso, Marinho e Pinto deixou largos elogios ao representante do SNMMP. “Seria um excelente candidato à Assembleia da República. Liderou e fez parte de um processo de luta sindical que é dos fenómenos mais importantes da democracia portuguesa, se não mesmo o mais importante, sobretudo após a fase de degenerescência da democracia”, afirmou.

Mais do que na forma como Pardal Henriques se posicionou na paralisação, Marinho e Pinto disse rever-se na “substância”. “Andavam pessoas a trabalhar mais de 70 horas por semana e a receber a grande fatia dos seus ordenados em subsídios, para que os patrões não paguem contribuições para Segurança Social. O objetivo desta luta foi tudo ser contabilizado”, disse.

Questionado sobre a forma como o Governo geriu a greve dos motoristas de matérias perigosas, Marinho e Pinto disse que “não diferiu muito da forma como as ditaduras tratam as lutas que não lhes agradam”. “O Governo tem gostado muito das lutas sindicais da CGTP e UGT, são lutas muito responsáveis e educadas. Dessas, o Governo tem gostado”, disse.

“A ditadura mandava a polícia de choque carregar sobre os trabalhadores. Já neste processo, houve motoristas a trabalhar com armas apontadas”, denunciou.