Legislativas. Pequenos partidos acham todos que vão eleger. E conseguem?

Pedro Santana Lopes luta contra a falta de visibilidade, mas faz contas à eleição de três deputados. André Ventura volta à roupagem original e elege PSD, CDS e... Aliança como principais adversários. Rui Tavares, do Livre, deu espaço a outros e espera que a onda verde que varreu a Europa chegue também a Portugal. Verde mas não animalista, esclarece. Marinho e Pinto tenta seduzir Pedro Pardal Henriques para aproveitar a onda. Os quatro — a que se junta Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal — procuram quebrar o establishment e seguir o exemplo do PAN, em 2015.

Têm alguns motivos para alimentar expectativas. A tendência aponta para a transferência de votos dos partidos tradicionais para outras forças políticas e, extrapolando os resultados das eleições europeias para as próximas legislativas, seria possível adivinhar uma Assembleia da República completamente diferente a partir de outubro. Dez partidos representados, três estreantes: Livre, Aliança e Chega, todos com um deputado. O exercício é meramente académico — o padrão comportamental é muito diferente nas duas eleições — mas está na cabeça de todos. Como a redistribuição de mandatos prevista pelo sistema eleitoral português privilegia os círculos eleitorais maiores — Lisboa, Porto e Setúbal —, as apostas estão centradas nesses distritos: os meios, os cabeças de lista e o discurso.